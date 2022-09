Übung für den Ernstfall: Evakuierung, Personensuche, Löscheinsatz

Zahlreiche Feuerwehrleute beteiligten sich an der Übung am Samstagnachmittag. - Foto: © BFBZ/VVFBZ

Nach der Personensuche übte auch das Weiße Kreuz die Erstversorgung an der Unfallstelle. - Foto: © BFBZ/VVFBZ

Am Samstagnachmittag wurde in der Industriezone eine Gemeinschaftsübung der 3 Freiwilligen Feuerwehren von Bozen, Oberau, Gries und Bozen Stadt, der Freiwilligen Feuerwehr von St.Jakob und der Freiwilligen Feuerwehr von Leifers, der Berufsfeuerwehr Bozen sowie dem Weißen Kreuz, dem Roten Kreuz und dem Zivilschutz durchgeführt.Insgesamt waren über 100 Personen an der Durchführung und der Organisation beteiligt. Bei der sehr realitätsnahen Übung auf dem Areal der Firma ASPIAG wurde zuerst eine interne Evakuierungsübung durchgeführt und dann ein Brand mit 6 vermissten Personen angenommen.Bei der durchgeführten Personensuche und -rettung, dem Löscheinsatz im Gebäude und der Wasserversorgung wurden die Einsatzkräfte auch an ihre Grenzen geführt. Die Größe des Industrieobjektes und der großen Anzahl an Einsatzkräften zeigte auch Problemsituationen auf, welche in einem zweiten Moment in einer Nachbesprechung aufgearbeitet werden.