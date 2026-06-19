Bald wird die UFO-Arena wieder zu einem kulturellen Begegnungsort unter freiem Himmel. Das Motto lautet: „Sommer und Kino, Musik und Genießen“. Der UFO-Summer findet in der Naturarena vor dem UFO statt und ermöglicht eine optimale Sicht auf die Riesenleinwand und Open-Air Bühne. Während sich die jüngsten Gäste auf das Kinderkino freuen, kommen Fußballfans bei der Raiffeisen-WM-Fanmeile vom 9. bis 19. Juli voll auf ihre Kosten – inklusive DJ-Events mit dem Kollektiv „Nova“.<h3>\r\nFilme mit sommerlicher Leichtigkeit<\/h3>Bei der Auswahl der Abendfilme (jeweils am Dienstag & Donnerstag) hat die Projektgruppe mit Gertraud Sieder, Christian Mair, Gernot Nagelschmied, Hanspeter Niederkofler, Gunther Niedermair und Georg Schondorf ein besonderes Augenmerk auf Vielseitigkeit gelegt – auf eine Kombination aus Qualität, Tiefsinn und sommerlicher Leichtigkeit.<BR \/><BR \/> Hier nur einige Filme, die ab 21 Uhr in lauen Sommernächten unterm Sternenhimmel zu sehen sind: Los geht’s mit dem humorvollen Film „Könige des Sommers“ über die Kunst der Käseherstellung im französischen Jura. „Ein ganzes Leben“ erzählt nach dem Roman von Robert Seethaler die Geschichte von harter Arbeit und einer großen Liebe. <BR \/><BR \/>Beim Film „Die leisen und die großen Töne“ begegnen sich zwei ungleiche Brüder, die die Leidenschaft für Musik verbindet. Besonders sehenswert ist das Südtirol-Drama „Zweitland“ von Michael Kofler: Eine Familiengeschichte in den Sechziger Jahren, die von den damaligen Bombenanschlägen erschüttert wird.<BR \/><BR \/>Am Dienstagnachmittag um 17 Uhr werden wieder spannende Kinderfilme, heuer unter dem Motto „Reise ins Abenteuer“, im Saal gezeigt. Das UFO freut sich, „Mama Muh und die große weite Welt“, den Spielfilm „Willi und die Wunderkröte“ oder den Animationsfilm „Sowas von super!“ rund um eine coole Superheldin zeigen zu können. Und das ist noch lange nicht alles. Passend zu den acht Filmen können sich die jungen Kinofreunde bereits ab 16 Uhr auf ein lustiges Rahmenprogramm mit Laura und Johanna freuen.<h3>„Voices“: Musik auf hohem Niveau im Scheinwerferlicht<\/h3>Musik wird den ganzen Sommer über geboten. Inmitten eines Gartencafé-Ambientes trifft am Mittwochabend ab 20.30 Uhr innovative Musik auf entspannte Menschen. Sich auf neue Sounds und besondere Stimmen einlassen – das ist das Musikkonzept mit dem Namen „Voices“.<BR \/><BR \/>„Wir nehmen es ernst mit der kulturellen Plattform. Bei der Musikauswahl für die sechs Sommerkonzerte setzt das UFO auf einen Mix aus jungen, aufstrebenden Formationen und bekannten Musikern aus Südtirol, immer auch mit einem Blick über die Grenzen. Genreübergreifende Darbietungen auf hohem Niveau stehen heuer im Scheinwerferlicht“, erklärt UFO-Leiter Gunther Niedermair. <h3>\r\nEin Hotspot der neuen Literatur in Südtirol<\/h3>Diese Bands und Musiker*innen werden sich in die Herzen der Menschen spielen und den Brunecker Sommer prägen: Robins Huat, Since11, Lisa Laner, Napaea, Rina Kaçinari & Maria Craffonara, bbenob, Bita, Bumtschak Welle, Azora und Timbreroots.<BR \/><BR \/>Am 14. August findet das Finale der Poetry Slam-Landesmeisterschaft statt. 10 Poetry Slammer treten mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an. Unter der leidenschaftlichen Moderation von MC Lene Morgenstern, mit Gästen wie Nathan der Nice und den Vollblutmusikern Helga Plankensteiner und Roberto Tubaro wird die UFO-Arena zum Hotspot der neuen Literatur in Südtirol.<BR \/><BR \/>Durch die Unterstützung von starken Partnern ist es möglich, die Veranstaltungen bei freiem Eintritt zu genießen: Stadtgemeinde Bruneck, Amt für Jugendarbeit, Amt für Film und Medien, Raiffeisenkassen des Pustertals, Stadtwerke Bruneck, Just Impact Group, Graber & Partner, solunio, Buchladen am Rienztor, harpf Getränke, Pustertaler Zeitung & Radio Holiday. <BR \/><BR \/><b>INFO:<\/b> Die Filme starten um 21 Uhr, die Konzerte und das Poetry Slam-Landesfinale um 20.30 Uhr. Alle Abendveranstaltungen sind als Open-Air-Erlebnisse geplant und finden in der UFO-Arena statt. Bei unsicherem Wetter wird empfohlen, einen Regenschutz mitzunehmen. Sollte für den Abend starker Regen vorhergesagt sein, finden die Filmvorführungen und die Konzerte im Saal statt. Das Kinderkino findet immer um 17 Uhr im Saal statt. So läufts beim WM-Public Viewing: 120 Minuten vor den Fußballspielen werden die DJs Solestic und Fury&Hopex beim Aperitivo und bei der After-Game-Party die Fans zum Tanzen bringen. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/ufobruneck.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das umfassende Programm mit Fotos und Trailer findet man auf der Webseite des Jugend- und Kulturzentrums UFO unter www.ufobruneck.it.<\/a>