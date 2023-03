Uhren, Schmuck, Mammutzahn: Italiener hortet Diebesgut in Millionenhöhe

Zahlreiche Schmuckstücke wurden gefunden. - Foto: © ANSA / UFIICO STAMPA

Die Beamten entdeckten noch viele weitere Diebesgüter. - Foto: © ANSA / UFIICO STAMPA

Ein 70 Jahre alter Pensionist hortete in seiner Wohnung und in anderen Immobilien Diebesgut wie Armbanduhren, Schmuck oder Elektrogeräte mit einem Gewicht von insgesamt rund eineinhalb Tonnen. Der Mann habe Hunderttausende Gegenstände bei sich gehabt, die in den vergangenen beiden Jahrzehnten in Nord- und Mittelitalien gestohlen worden waren.Wie die Behörden in dieser Woche mitteilten, beläuft sich der Wert der sichergestellten Gegenstände auf rund 6Millionen Euro. In 4 Wohnungen, 3 Kellerabteilen und mehreren Schließfächern hätten die Ermittler unterschiedlichste Dinge gefunden wie Edelsteine, Goldmünzen, Uhren, sonstigen Schmuck, Fotokameras, Waffen, Militäruniformen aus dem Zweiten Weltkrieg, Schmetterlings- und Käfersammlungen sowie Fossilien und sogar den Zahn eines Mammuts.Für den Abtransport beauftragte die Polizei ein Umzugsunternehmen.Einen kleinen Teil des Diebesguts gab die Polizei eigenen Angaben zufolge bereits den rechtmäßigen Besitzern zurück. Für den Rest wurde eine Homepage eingerichtet mit Bildern der Gegenstände. Menschen, die in den vergangenen rund 20 Jahren in Mittel- und Norditalien bestohlen wurden, können so überprüfen, ob ihre Dinge dabei sind.