Uhren zurückgestellt – Die Winterzeit beginnt

Wer hat an der Uhr gedreht? Um 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag begann die Winterzeit – und brachte eine Stunde mehr Schlaf. Der Sonntag hat also 25 Stunden und es wird morgens früher hell, abends aber auch eher dunkel.Der Wechsel zwischen Normalzeit und Sommerzeit ist in ganz Europa umstritten. Obwohl Politiker in Brüssel schon vor Jahren die bevorstehende Abschaffung der Umstellung verkündeten, gibt es sie noch immer. Eine Abschaffung der Zeitumstellung lässt weiter auf sich warten. Strittig ist zudem, ob immer Sommerzeit oder Normalzeit herrschen solle. Bei einer dauerhaften Sommerzeit würde es im Westen und Nordwesten des europäischen Kontinents im Winter sehr spät hell werden. Bei einer ständigen Winterzeit würde die Sonne im Osten sehr früh aufgehen.Ziel der 1980 wieder eingeführten Umstellung ist es, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Island bildet eine Ausnahme bei der Zeitumstellung im Europäischen Wirtschaftsraum. Wegen der hohen Lage im Norden wird dort die Sommerzeit nicht genutzt.Die Umstellung auf Sommerzeit erfolgt dann am 27. März 2022.

