Ukraine: 2000 Zivilisten getötet – 836.000 Personen auf der Flucht

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am vergangenen Donnerstag den Angriff auf das Nachbarland befohlen . Seither sind der Mitteilung zufolge mehr als 400 Brände, die „durch Feindbeschuss“ entstanden, gelöscht worden.Den Angaben zufolge wurden 500 Menschen in Sicherheit gebracht. Mit Blick auf die andauernden Angriffe hieß es: „Jede Stunde kostet das Leben unserer Kinder, Frauen und Verteidiger.“Indes steigt die Zahl der in den Nachbarländern der Ukraine angekommenen Kriegsflüchtlinge stark an. Nach Angaben des UN-Flüchtlingswerk UNHCR vom Mittwoch haben rund 836.000 Menschen das Land verlassen. Am Dienstag hatte UNHCR-Chef Filippo Grandi noch die Zahl von 677.000 genannt. Über die Hälfte der Flüchtlinge befindet sich den Angaben zufolge nun in Polen. Über 450.000 Menschen aus der Ukraine suchten demnach dort Schutz. An zweiter Stelle folgt Ungarn mit rund 116.000 aufgenommenen Flüchtlingen, dann die Slowakei mit 67.000, Moldau mit 65.000 und Rumänien mit 38.000. 52.000 Menschen seien zudem in andere europäische Staaten weitergereist.Gut 5 Prozent der ukrainischen Kriegsflüchtlinge (42.900) gingen laut UNHCR nach Russland. Hinzu kommen demnach 96.000 Menschen aus den Separatistengebieten in der Ostukraine, die bereits vor dem Einmarsch nach Russland gegangen waren. 350 Ukrainer seien nach Belarus gereist.Die Vereinten Nationen gehen angesichts des militärischen Drucks auf große ukrainische Städte davon aus, dass rund 4 Millionen weitere Menschen das Land verlassen wollen. „Wir sind Zeugen dessen, was sich zur größten Flüchtlingskrise in Europa in diesem Jahrhundert entwickeln könnte“, warnte Grandi am Dienstag.

apa