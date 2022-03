Ukraine: Bisher mindestens 847 Zivilisten getötet

Mindestens 1399 Nicht-Kombattanten seien verletzt worden, teilt das UN-Büro für Menschenrechte mit. Die meisten Menschen seien durch Artilleriefeuer oder Raketeneinschlag getötet worden.Die UN erklären, sie gehen von einer wesentlich höheren Dunkelziffer aus, da Berichte über viele Todesfälle in umkämpften Städten nicht überprüft werden konnten.Unter den Todesopfern befinden sich auch 109 Kinder. Seit Freitag erinnern 109 leere Kinderwagen in der ukrainischen Stadt Lviv an die seit dem 24. Februar getöteten Kinder.