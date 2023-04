Ukraine: Italienischer Journalist verletzt, Dolmetscher getötet

„Ich habe Premierministerin Giorgia Meloni informiert und dem Chefredakteur von La Repubblica, Maurizio Molinari, meine Solidarität und Unterstützung zugesagt. Wir werden alle Entwicklungen verfolgen“, betonte Tajani.Zunino wurde am Stadtrand von Cherson verletzt, nachdem das Auto, in dem er mit dem Dolmetscher in Richtung Odessa unterwegs war, angegriffen wurde. Der Italiener wurde mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus in Cherson eingeliefert. „Mir geht es gut, ich habe eine Wunde an der rechten Schulter, die von der Kugel gestreift wurde, die meinen Freund Bogdan getroffen hat“, schrieb Zunino per Twitter.„Ich war voller Blut, ich ließ mich ins Krankenhaus in Cherson bringen. Ich habe mehrmals versucht, Bogdan anzurufen, er hat nicht geantwortet. Er war ein guter Freund von mir, sein Tod ist für mich ein unerträglicher Schmerz“, sagte Zunino seinen Kollegen am Telefon.