Ukraine: Jetzt kommt auch noch die arktische Kälte

Mitten im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine kommt auch noch eine arktische Kälte: Bereits am Mittwoch soll die Ukraine eine Kaltfront mit bis zu 15 Grad minus erreichen, dazu noch Schneefall und eisiger Ostwind. In vielen zerbombten Städten und Ortschaften in der Ukraine funktioniert wegen der Kämpfe keine Heizung und kein Strom mehr. Für die Bürger, die in diesen Wohnungen ausharren müssen, ist dies noch eine zusätzliche Katastrophe.