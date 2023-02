Ukraine-Krieg: Zehntausende Tote, Millionen Flüchtlinge und milliardenschwere Schäden

Verluste bei den Streitkräften

Verluste in der Zivilbevölkerung

Kriegsverbrechen

Die Front

Angeschlagene Wirtschaft

Millionen Flüchtlinge

Westliche Militärhilfe

Nach jüngsten Schätzungen aus Norwegen sind bei den Kämpfen 180.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden und 100.000 Soldaten aufseiten der ukrainischen Armee. Andere westliche Schätzungen gehen von 150.000 Opfern auf jeder Seite aus. Im Vergleich dazu hat der Afghanistan-Krieg der Sowjetunion von 1979 bis 1989 rund 15.000 sowjetische Soldaten das Leben gekostet.Insgesamt sind westlichen Quellen zufolge zwischen 30.000 und 40.000 Zivilisten in der Ukraine ums Leben gekommen. Ende Jänner schätzte die UNO, dass mindestens 18.000 Zivilisten getötet oder verwundet wurden, aber im Endeffekt wahrscheinlich sehr viel mehr. Die meisten seien durch russische Bombardierungen getötet worden.Die ukrainischen Behörden geben an, dass mindestens 400 Kinder getötet wurden. Nach Angaben von Kiew sind inzwischen 30 Prozent des Gebiets der Ukraine vermint. Human Rights Watch beschuldigt ukrainische Truppen, Anti-Personen-Minen in der östlichen Region Isjum gelegt zu haben. Die Beseitigung der Landminen könnte Experten zufolge Jahrzehnte dauern.EU-Justizkommissar Didier Reynders spricht von bisher rund 65.000 registrierten mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Experten der UNO warfen Russland vor, in der Ukraine Kriegsverbrechen „in massivem Umfang“ begangen zu haben, darunter Exekutionen, Folter und sexuelle Gewalt.Kiew erhebt auch den Vorwurf, dass Moskau mehr als 16.000 Kinder nach Russland oder in Regionen deportiert hat, die von pro-russischen Separatisten kontrolliert werden. Mehrere regierungsunabhängige Organisationen haben die Ukraine beschuldigt, die Rechte von russischen Kriegsgefangenen zu verletzen.Die „aktive“ Front verlaufe von Nord nach Süd auf etwa 1.500 Kilometern, sagt der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj. Einer der Brennpunkte der Kämpfe ist die Stadt Bachmut, die von vielen ukrainischen Soldaten als „Hölle auf Erden“ bezeichnet wird.Dort sind russische Soldaten und Söldner der paramilitärischen Wagner-Gruppe in den vergangenen Wochen vorgerückt. Nach Angaben des Instituts für Kriegsstudien (ISW) in Washington kontrollieren russische Truppen derzeit etwa ein Fünftel der Ukraine. Nach Angaben Saluschnyjs hat die ukrainische Armee rund 40 Prozent des von Russland zu Anfang der Invasion besetzten Gebiets zurückerobert.Russland hat in den Wintermonaten gezielt Militärschläge gegen das Stromnetz der Ukraine verübt, was zu massiven Ausfällen bei Stromversorgung und Heizung führte. Die Weltbank schätzte im Oktober, dass die Wirtschaft des Landes 2022 um 35 Prozent geschrumpft ist.Die Kyiv School of Economics KSE erklärte im Jänner, es könnte 138 Milliarden Dollar kosten, die im Krieg zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. In der Landwirtschaft liegen die wirtschaftlichen Verluste der Ukraine, einer der Kornkammern der Welt, laut KSE-Schätzungen vom November bei 34 Milliarden Dollar. Die Kosten für den gesamten Wiederaufbau der Ukraine schätzen EU und Weltbank auf etwa 350 Milliarden Dollar.Mehr als 8 Millionen Ukrainer sind nach Angaben des UNHCR seit Kriegsbeginn geflüchtet, die meisten von ihnen nach Polen, wo 1,5 Millionen untergekommen sind. Dahinter folgt Deutschland mit mehr als einer Million Flüchtlingen. In Österreich fanden mehr als 93.000 Ukrainer Zuflucht. Über 130.000 kehrten wieder in das Land zurück. Mehr als fünf Millionen Ukrainer wurden laut UNHCR innerhalb des Landes vertrieben. Nach Angaben aus Moskau flohen fünf Millionen Menschen nach Russland. Die ukrainische Führung beschuldigt Russland, Zwangsevakuierungen vorgenommen zu haben.Als Russland die Ukraine angriff, verfügte die ukrainische Armee über weitgehend veraltetes Gerät aus den Zeiten der Sowjetunion. Mittlerweile haben die USA HIMARS Präzisions-Raketenwerfer mit einer Reichweite von 80 Kilometern geli efert, die denen der russischen Seite überlegen sein sollen.Im November schätzte das Kieler Institut für Weltwirtschaft, dass die westlichen Verbündeten der Ukraine bis zu diesem Zeitpunkt Militärhilfe im Umfang von fast 38 Milliarden Euro zugesagt haben. Darin sind die im Jänner angekündigten Panzerlieferungen Deutschlands, weiterer europäischer Staaten und der USA noch nicht enthalten.