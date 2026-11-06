<BR \/>Klitschko wies die Kritik zurück und warf der Regierung vor, die Genehmigung eines Notfallplans für die Metropole zu verzögern. Die Zentralregierung versuche, ihn mit „ständigen Manipulationen“ zu schwächen und zerstöre damit die Stadt, erklärte er.<h3>\r\nKonflikt schwelt seit Jahren<\/h3>Der Konflikt zwischen dem ehemaligen Fernsehkomiker Selenskyj, der 2019 zum Präsidenten gewählt wurde, und dem Ex-Boxweltmeister Klitschko, der seit 2014 als Bürgermeister amtiert, schwelt seit Jahren. Da während des fast fünf Jahre andauernden Krieges nach ukrainischem Recht keine Wahlen stattfinden dürfen, sind beide Politiker über die reguläre Zeit hinaus im Amt. Bereits in der Vergangenheit hatte Selenskyj die Stadtverwaltung wegen des Zustands von Luftschutzkellern kritisiert.<BR \/><BR \/> Klitschko erklärte dem Sender Suspilne zufolge, seine Bitten um ein Treffen mit dem Präsidenten seien unbeantwortet geblieben. Selenskyj wiederum betonte, eine Zusammenarbeit sei schwierig, da der Bürgermeister bei jedem Versuch, die Verwaltung der Stadt zu stärken, dahinter die Absicht vermute, ihn zu ersetzen.