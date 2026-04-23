Die Opfer lebten demnach in einem 13-stöckigen Wohnhaus. Mehrere Stockwerke des Gebäudes brannten nach dem Drohneneinschlag aus.<BR \/><BR \/>Insgesamt sei die Region in der Nacht auf Donnerstag rund 20 Mal attackiert worden, schrieb Hanscha. Neben der Gebietshauptstadt Dnipro südöstlich von Kiew traf es demnach auch den Landkreis Nikopol, wo eine 64-Jährige verletzt wurde, und die Großstadt Krywyj Rih. Dort sei ein Infrastrukturobjekt bei einem Brand beschädigt worden. <BR \/><BR \/>Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene, umfassende Invasion zur Eroberung des Landes.