Ukraine warnt Russland vor Angriffen an Unabhängigkeitstag

Auf die Frage, wie die Ukraine auf einen möglichen russischen Raketenangriff auf Kiew reagieren werde, verwies Selenskyj auf die Gleichberechtigung aller Städte und Regionen. Auf einen Angriff auf die Hauptstadt werde genauso reagiert wie auf aktuelle Angriffe andernorts.„Für mich als Präsident und für jeden Ukrainer sind Kiew, Tschernihiw, der Donbass alles dasselbe.“ Dort lebten überall Ukrainer, sagte Selenskyj und nannte darüber hinaus auch die zuletzt stark umkämpften Städte Charkiw und Saporischschja. „Sie werden eine Antwort erhalten, eine starke Antwort“, sagte Selenskyj. „Ich möchte das jeden Tag sagen ... diese Antwort wird zunehmen, sie wird stärker und stärker werden.“Zugleich bekräftigte Selenskyj das Ziel, die von Russland 2014 annektierte Halbinsel Krim zurückzuerobern. „Um den Terror zu überwinden, ist es notwendig, einen Sieg im Kampf gegen die russische Aggression zu erringen. Es ist notwendig, die Krim zu befreien“, sagte der Präsident zur Eröffnung einer internationalen Krim-Konferenz. Dadurch würde Recht und Ordnung in der Welt wieder hergestellt. Der amtierende italienische Ministerpräsident Mario Draghi versicherte Selenskyj bei der Konferenz: „Wir sind bei Euch in Eurem Kampf, Widerstand gegen die russische Invasion zu leisten, die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen und Eure Demokratie und Unabhängigkeit zu beschützen.“Aus Furcht vor russischen Raketenangriffen haben die Behörden in Kiew alle Großveranstaltungen rund um den Unabhängigkeitstag verboten. Die Ukraine feiert am 24. August traditionell die Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991. Geschürt wurde die Furcht vor vermehrten russischen Angriffen auch durch die Ermordung der Tochter eines führenden russischen Nationalisten. Der russische Inlandsgeheimdienst (FSB) macht ukrainische Geheimdienste für den Anschlag verantwortlich. Die Ukraine weist dies zurück.Russland setzte nach Angaben des ukrainischen Militärs unterdessen seine Angriffe im Gebiet um das größte europäische Atomkraftwerk in Saporischschja fort. Es habe erneut Artilleriebeschuss und Luftangriffe gegeben, teilte der Generalstab mit. In der Region habe Russland mehrere Orte unter Beschuss genommen. Russland und die Ukraine haben sich wiederholt gegenseitig vorgeworfen, das Gebiet des Atomkraftwerks zu beschießen. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.Das AKW wird seit März von russischen Truppen besetzt gehalten, aber weiter von ukrainischen Technikern betrieben. Russland beantragte für Dienstag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Saporischschja, wie die amtliche Nachrichtenagentur RIA meldete.