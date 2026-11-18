<BR \/>Das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende historische Zentrum Odessas sei dreimal attackiert worden, teilte der Regionalgouverneur Oleg Kiper auf Telegram mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer „brutalen“ Attacke, die auch Ersthelfer getroffen habe.<BR \/>Der Leiter der Militärverwaltung von Odessa, Serhij Lyssak, schrieb auf Telegram, es seien ein Wohngebäude und ein Bildungszentrum getroffen worden. Von Rettungsdiensten veröffentlichte Bilder zeigten Verletzte auf Tragen, Gebäude mit geborstenen Fenstern und Feuerwehrleute beim Löschen eines brennenden Dachs.<BR \/><BR \/>Selenskyj sprach in Onlinediensten von einem „brutalen und absichtlichen“ Angriff. „Es gab Doppelangriffe, nachdem Rettungskräfte und Polizisten bereits eingetroffen waren“, erklärte er auf X. Die Angriffe seien ein „weiterer Beweis, was die Russen wirklich wollen und was sie wirklich von den diplomatischen Bemühungen halten“.<h3>\r\nTote durch ukrainische Drohnenangriffe<\/h3>Der vom Kreml ernannte Verwalter der Region Luhansk, Leonid Pasetschnik, teilte mit, durch ukrainische Drohnen seien auf den Straßen der Region fünf Menschen getötet worden, die mit Autos und Lastwagen unterwegs gewesen seien. Ein 22-jähriger Mann sei bei der Feldarbeit getötet worden, als sein Traktor getroffen wurde. Zudem sei eine 62-jährige Fußgängerin auf der Straße getötet worden.<BR \/><BR \/>In Berlin kommen am Donnerstag zahlreiche Unterstützerstaaten der Ukraine zusammen, um über eine gemeinsame Position in der nächsten Runde der Verhandlungen mit Russland zu beraten. Zu dem Treffen der „Koalition der Willigen“ werden neben Selenskyj auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff erwartet. Sie hatten im Ringen um ein Kriegsende kürzlich sowohl direkte Gespräche mit Kremlchef Wladimir Putin als auch mit Selenskyj geführt.