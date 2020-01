Ukrainische Fluglinie erleichtert nach Schuldeingeständnis des Iran

„Wir waren von Anfang an sicher, dass es keine Schuld des Unternehmens wegen eines Pilotenfehlers oder technischer Fehler sein konnte“, sagte Firmenchef Jewgeni Dychne am Samstag.





Alle internen Untersuchungen hätten auf einen äußeren Faktor für die Absturzursache hingewiesen. Die Fluglinie sei in der Lage, die technische Sicherheit zu garantieren, sagte Dychne auf dem Kiewer Flughafen Boryspil.Vorwürfe, dass das Unternehmen trotz der Krisensituation weiter Ziele im Iran angeflogen habe, wies Dychne unter Verweis auf den regulären Flughafenbetrieb zurück. „Vor uns sind Gesellschaften der ganzen Welt geflogen und nach uns sind Fluglinien der ganzen Welt geflogen“, sagte der Airline-Chef. „Es hätte jeden Flieger zu der Zeit am Flughafen Teheran treffen können.“Am Mittwoch war bei Teheran eine Boeing 737 der Gesellschaft kurz nach dem Start von der Luftabwehr der iranischen Revolutionsgarden anscheinend irrtümlich abgeschossen worden. Alle 176 Menschen an Bord kamen ums Leben. Der Flieger war mit rund einer Stunde Verspätung vom Flughafen Teheran in Richtung Kiew gestartet und nach rund 5 Minuten Flugzeit abgestürzt.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unterdessen mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron, dass französische Experten bei der Auswertung der Flugschreiber der abgeschossenen Maschine helfen werden. Selenskyj erklärte, Macron habe eine internationale Untersuchung des Absturzes gestartet.

apa/dpa/reuters