<div class="img-embed"><embed id="1313286_image" \/><\/div>\r\nIn der schweren Stunde des Abschieds standen ihr Ehemann Julian, die beiden Kinder Liam (8) und Louis (6), ihre Eltern, Geschwister und alle anderen Verwandten nicht alleine da. Hunderte Freunde, Bekannte und Weggefährten erwiesen der jungen Mutter die letzte Ehre und begleiteten sie auf ihrem letzten irdischen Weg.<BR \/><BR \/>Besonders bewegende Worte fand Annas Schwester Lena während der Trauerfeier. Sie beschrieb die Verstorbene als lebensfrohen, humorvollen und herzlichen Menschen, der mit Optimismus und starkem Willen durchs Leben gegangen sei. Ihr größter Stolz seien ihre beiden „Buam“ gewesen. „Anna hat sich in vielen Vereinen eingebracht und überall Spuren hinterlassen“, erinnerte Lena Seebacher. <BR \/> So galt ihre große Leidenschaft unter anderem den Haflinger-Pferden. Mit ebenso viel Begeisterung spielte sie im Damenteam des AFC Ulten Fußball und war aufgrund ihrer offenen Art in einem großen Freundeskreis geschätzt und beliebt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1313289_image" \/><\/div>\r\nPriester Gottfried Ugolini und Pfarrer Siegfried Pfitscher zelebrierten den Gottesdienst. Ugolini fand einfühlsame Worte des Trostes. <BR \/><BR \/>Nach dem Gottesdienst wurde Anna Seebacher Breitenberger vor der Kirche verabschiedet. Anna Seebacher Breitenberger wurde dann am Friedhof von St. Nikolaus beerdigt. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-anna-seebacher-29" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-anna-seebacher-29">STOL hat auch über den schweren Verkehrsunfall berichtet. <\/a>