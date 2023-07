Ulten: Baumaschine kippt um – 50-jähriger Fahrer schwer verletzt

Foto: © FFW St. Pankraz

Alarm wurde um 8.31 Uhr geschlagen: Unfall mit eingeklemmter Person in St. Pankraz.Passiert ist der Unfall in Zuwasser in St. Pankraz in Ulten. Eine Firma war mit Bauarbeiten beschäftigt, als eine Baumaschine aus ungeklärter Ursache ins Rutschen kam und in der Folge umkippte. Der Fahrer der Maschine konnte nicht mehr rechtzeitig abspringen, seine Beine waren unter der Baumaschine eingeklemmt.Sofort waren die Feuerwehren St. Pankraz und St. Walburg vor Ort. Auch das Weiße Kreuz und der Notarzt eilten zur Unfallstelle und leisteten vor Ort die Erstversorgung.Die Verletzung an den Beinen war aber schwer, sodass der Arbeiter mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus nach Bozen geflogen werden musste.Die Carabinieri nahmen die Unfallermittlungen auf.