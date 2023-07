Ulten: Motorrad gegen Pkw – Einheimischer Fahrer leicht verletzt

Der Alarm ging um 15.54 Uhr bei der Feuerwehr St. Walburg ein. Ein Motorradfahrer aus Südtirol war unweit der Hotels „Unterpichl“ in St. Walburg mit einem Auto zusammengeprallt. Dabei verletzte er sich leicht.Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten ihn an der Unfallstelle und brachten den Mann anschließend in das Krankenhaus von Meran.Die Freiwillige Feuerwehr St. Walburg kümmerte sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.