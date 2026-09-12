Passanten hatten den Schirm eines Paragleiters und einen Mann im Zoggler Stausee entdeckt. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten jedoch schnell fest, dass niemand in Gefahr war. <BR \/><BR \/>Zwei Paragleiter waren ersten Angaben zufolge im Tandemflug unterwegs gewesen, als sie sich voneinander lösten. Der Notschirm eines der beiden landete daraufhin im Zoggler Stausee. <BR \/><BR \/>Der Mann schwamm selbst zum Schirm und holte ihn gemeinsam mit einer weiteren Person aus dem Wasser. <BR \/><BR \/>Alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren von St. Walburg und St. Pankraz, die Wasserrettung Meran und die Taucher der Freiwilligen Feuerwehren. Die Einsatzkräfte warnen davor, sich in den Stausee zu begeben.