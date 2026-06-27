Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 13.45 Uhr bei der Baumannbrücke in St. Pankraz. <BR \/><BR \/>Beteiligt waren ein Lieferwagen und mehrere Motorräder. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328790_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Drei Männer im Alter von 28, 24 und 22 Jahren, allesamt nicht aus Südtirol, verletzten sich leicht. Ein Mann aus Mailand verletzte sich mittelschwer. Die Verletzten wurden ins Meraner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen der das Weiße Kreuz Ulten und Lana, der Meraner Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr von St. Pankraz und die Carabinieri.