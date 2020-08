22 Kilo Pilze zu viel gesammelt: 2 Italiener in Österreich erwischt

Polizisten haben bei einer Fahrzeugkontrolle in Tamsweg (Österreich) die Pilze entdeckt und beschlagnahmt. Erlaubt sind 2 Kilogramm pro Person.Die Schwammerl hatten die Italiener am Preber gepflückt und dann für den Abtransport im Kofferraum verstaut.Die Beamten hoben über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg eine Sicherheitsleistung von 263 Euro ein. Zudem blüht den 2 Männern eine Verwaltungsstrafe.Sie wurden wegen Übertretung nach der Pilzverordnung angezeigt. Über die beschlagnahmten Pilze dürfen sich jetzt andere freuen. Die Delikatesse wurde einer Großküche in Tamsweg zur Verfügung gestellt.

apa