Um 9 Uhr: Der Opfer des Unglücks in der Latschander gedenken

„Wie bereits in den vergangenen Jahren verlangsamt auch heuer jener Zug, der am Mittwoch, 12. April, die Unglücksstelle in der Latschander passiert, seine Fahrt. Gleichzeitig gibt der Zug 3 akustische Signale ab“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.Man wolle der Opfer gedenken; alle Südtirolerinnen und Südtiroler seien aufgerufen, um 9 Uhr innezuhalten, der Toten zu gedenken und den Angehörigen ihre Anteilnahme auszudrücken.