Das Dokument bündelt die Ergebnisse intensiver Anhörungen und Analysen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, unterstreicht das zentrale Ergebnis der Untersuchung die fundamentale Bedeutung der elektronischen Überwachung als Schutzinstrument für Opfer häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt, identifiziert jedoch zugleich kritische Bereiche, in denen dringender Handlungsbedarf besteht.<h3>\r\nFußfessel darf niemals „milde Alternative“ zur Untersuchungshaft sein, wenn...<\/h3>Ein wesentlicher Aspekt des Berichts widmet sich der technischen Zuverlässigkeit und der praktischen Anwendung der Geräte. Zwar erkennt die Kommission an, dass jüngste gesetzgeberische Maßnahmen bereits wichtige Verbesserungen angestoßen haben, dennoch bleibt eine zentrale Herausforderung bestehen: Dass die Justiz die tödliche Gefahr für die Opfer richtig bewertet.<BR \/><BR \/>Der Bericht mahnt eindringlich an, dass technische Schutzmaßnahmen wie die Fußfessel niemals eine notwendige Untersuchungshaft ersetzen dürfen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen für ein Gefängnis gegeben sind und die Gefahr für das Opfer als extrem hoch eingestuft wird. Die Technik sei ein wertvolles Hilfsmittel, dürfe aber nicht zu einer falschen Sicherheit führen, wenn eine Inhaftierung des Täters objektiv geboten wäre.<h3>\r\nVier Hauptziele<\/h3>Um die Effektivität des Systems nachhaltig zu steigern, formuliert die Kommission vier strategische Hauptziele. Diese konzentrieren sich auf die technische Optimierung der Geräte, die Beschleunigung bürokratischer Abläufe, eine priorisierte Behebung von Systemfehlern sowie eine umfassende technologische Erneuerung der Infrastruktur. <BR \/><BR \/>Flankiert werden diese Leitlinien durch insgesamt 16 detaillierte Empfehlungen, die unter anderem eine bessere Aufklärung der betroffenen Frauen über die Möglichkeiten und Grenzen der Technik fordern. Zudem sollen nationale Leitlinien für Sicherheitskräfte sowie die Einrichtung einer zentralen Einsatzzentrale sicherstellen, dass Alarme künftig noch schneller und koordinierter bearbeitet werden können.<BR \/><h3>\r\nDie Kernpunkte des Berichtes auf den Punkt gebracht<\/h3><b>Einstimmiges politisches Signal:<\/b> Der Untersuchungsausschuss hat den Bericht über elektronische Fußfesseln parteiübergreifend verabschiedet, was die Dringlichkeit des Themas unterstreicht.<BR \/><BR \/><b>Technik als Schutzschild:<\/b> Die elektronische Fußfessel wird als zentrales Instrument bestätigt, um Opfer von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt wirksam zu schützen.<BR \/><BR \/><b>Kein Ersatz für Haft:<\/b> Eine entscheidende Mahnung des Berichts ist, dass die Fußfessel nicht als „milde Alternative“ zur Untersuchungshaft genutzt werden darf, wenn beim Täter ein hohes Tötungsrisiko besteht.<BR \/><BR \/><b>Beseitigung technischer Mängel:<\/b> Der Fokus liegt auf der Behebung von Fehlfunktionen, der Beschleunigung der Aktivierungsprozesse und einer besseren technologischen Infrastruktur (z. B. durch eine zentrale Einsatzzentrale).<BR \/><BR \/><b>Bessere Opfer-Information:<\/b> Betroffene Frauen müssen künftig klarer über die Funktionsweise, aber vor allem auch über die Grenzen der Technik aufgeklärt werden, um keine falsche Sicherheit zu wiegen.<BR \/><BR \/><b>Praxisorientierte Leitfäden:<\/b> Durch die Einführung nationaler Leitlinien sollen Polizei und Justiz ein konkretes Werkzeug erhalten, um Alarme effizienter zu bearbeiten und das Risiko für die Opfer besser einzuschätzen.