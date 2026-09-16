Mit dem Stadtviertelfest am 26. und 27. September schließt der Kapuzinergarten für mehrere Monate seine Tore. <BR \/><BR \/>„Anfang Oktober beginnen die Arbeiten für den Umbau“, wie Landesrat Christian Bianchi, zuständig für die Valorisierung des Vermögens, gegenüber Südtirol Online erklärt. Die Ausschreibung für die Arbeiten wurde in den vergangenen Monaten durchgeführt und abgeschlossen. <BR \/><BR \/>„Mit der Baufirma haben wir vereinbart, dass die Arbeiten am 1. Oktober starten“, so Bianchi. Der Christkindlmarkt wird damit heuer nicht auf den Park ausgeweitet. Zwar ist die Gemeinde Bozen für die Pflege und den Erhalt zuständig - das Oberflächenrecht für die Grünfläche hat der Kapuzinerorden, dem der Park gehört, aber dem Land abgetreten. Der Vertrag gilt bis 2039.<BR \/><BR \/>Der lange Zeit vernachlässigte Kapuzinerpark stand jahrelang wegen Verwahrlosung, Drogenproblemen und Sicherheitsfragen in der Kritik. Vor allem die Anrainer in der Kapuzinergasse machten immer wieder auf die vielen Probleme rund um den Park aufmerksam und forderten eine Aufwertung des Areals. Um die Grünfläche nicht nur Dealern, Drogenkonsumenten und Obdachlosen zu überlassen, startete die Stadtverwaltung im Jahr 2025 das Projekt „Kapuzinergarten Social Park“ und schloss die Anlage später für die Wintermonate ganz. Seit Februar ist die Gartenanlage wieder geöffnet. <h3>\r\nZwei neue Zugänge und ein Bistro im Parkinneren<\/h3>Gleichzeitig wurde aber immer wieder über die Neugestaltung diskutiert. Das Projekt für den Umbau steht seit langem. Neben der Grünfläche und den Parkbänken werden auch die Mauern rund um den Kapuzinerpark saniert. <BR \/><BR \/>Im Zuge der Neugestaltung des Parks werden weiteren Eingänge geschaffen – einer davon beim Stadttheater, der andere gegenüber dem Trevi-Zentrum in der Kapuzinergasse. Das Denkmalamt hat den beiden neuen Zugängen bereits zugestimmt. <BR \/><BR \/>„Sie sollen den Park von außen sichtbarer machen“, so der Landesrat. Im Inneren des Kapuzinerparks wird es zudem künftig ein Bistro geben, das von Privaten betrieben werden soll. Die Führung muss ausgeschrieben werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1360011_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Das Umbauprojekt sieht auch eine flexible und überdachte Bühne für Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen vor. Ziel der Neugestaltung ist es, ein neues Publikum, vor allem Familien, in den Park zu holen, um die bisherigen Probleme zu lösen“, betonte Landesrat Bianchi. <BR \/><BR \/>Die Arbeiten werden vom Land umgesetzt und kosten etwa 2,7 Millionen Euro. Die Neugestaltung soll im Frühjahr 2027 fertig sein.