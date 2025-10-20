<BR \/>Tragödie nach einem Basketballspiel in Mittelitalien: Nach der Partie zwischen Sebastiani Rieti und Pistoia Basket ist am Sonntagabend ein Beifahrer eines Fanbusses getötet worden.<BR \/><BR \/>Laut ersten Ermittlungen wurde der Bus, der die toskanischen Fans nach dem Spiel aus der Stadt brachte, auf der Schnellstraße Rieti–Terni in der Nähe der Ausfahrt Contigliano mit Steinen und Ziegeln beworfen. Einer der Wurfgegenstände traf den zweiten Fahrer tödlich am Kopf. Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.<h3>\r\nSpannungen zwischen den Fangruppen<\/h3>Bereits während der Partie war es zu Spannungen zwischen den Fangruppen gekommen, die von Sicherheitskräften unter Kontrolle gebracht werden mussten. Nach dem Spiel verließ der Fanbus unter Polizeibegleitung das Stadtgebiet. Kurz darauf kam es zu dem Angriff – mutmaßlich durch Anhänger der Heimmannschaft.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228131_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sowohl Pistoia Basket als auch Sebastiani Rieti zeigten sich tief betroffen. „Wir sind erschüttert über den Tod eines Menschen und verurteilen die Geschehnisse aufs Schärfste“, erklärte Rieti-Präsident Roberto Pietropaoli. Auch die Stadt Rieti reagierte mit Entsetzen. Bürgermeister Daniele Sinibaldi sprach von einem „schockierenden, kriminellen Akt“ und forderte eine rasche Aufklärung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228134_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Ermittlungen laufen. Polizei und Staatsanwaltschaft versuchen, die Verantwortlichen des Angriffs zu identifizieren.