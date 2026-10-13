Hierfür werden beide Fahrspuren jeweils im Einbahnverkehr geführt; der Verkehr der südlichen Fahrspur verbleibt auf der gewohnten Trasse, der Verkehr der nördlichen Fahrspur hingegen wird auf Höhe von „Auto Unterland“ über die Südzufahrt Branzoll und die neu erstellte Gemeindestraße umgeleitet.<BR \/><BR \/>Die geänderte Straßenführung hat auch Auswirkungen auf die Dorf-Zu- und -Ausfahrten und auf den innerörtlichen Verkehr. im Besonderen ist die Südspur der Gemeindestraße im Abschnitt Recyclinghof und Auto Unterland gesperrt; derselbe Abschnitt ist außerdem zur Gänze für Fuß- und Radfahrer gesperrt. Die Buslinien und deren Haltestellen werden aufrechterhalten, haben aber eine leicht veränderte Streckenführung.<BR \/><BR \/>Die geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert und erfolgte in enger Absprache mit der Gemeindevertretung, der Gemeindepolizei, dem Straßendienst des Landes sowie der Landesabteilung Mobilität.