Auf einem Teilstück des Tunnels wird eine mechanische Präzisionsfräsung durchgeführt. Fällt das Ergebnis positiv aus, soll das Verfahren auf die gesamte Strecke ausgeweitet werden, um die leichten Unebenheiten des Asphaltbelags zu beseitigen.<BR \/><BR \/>Die Umfahrung bleibt von Montag, 31. August, bis voraussichtlich Donnerstag, 3. September , gesperrt. Während dieser Zeit wird der Verkehr durch die Ortszentren von Kastelbell und Galsaun umgeleitet.<BR \/><BR \/><BR \/>Nach Abschluss der speziellen Fräsarbeiten wird die Umfahrung umgehend wieder für den Verkehr freigegeben, teilt das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität mit. Die Bewohner von Kastelbell und Galsaun können damit wieder auf die mittlerweile gewohnte Verkehrsberuhigung in den Ortszentren zählen.