Grund für den Eingriff sind technische Anbindungsarbeiten des neuen Küchelbergtunnels an das bestehende Baulos 1 sowie finale Sicherheitsprüfungen. Die Nord-West-Umfahrung soll Ende November offiziell für den Verkehr freigegeben werden, doch bis dahin stellt die Endphase Pendler auf eine harte Geduldsprobe.<h3>\r\nWo wird umgeleitet?<\/h3>Der Verkehr wird zweigeteilt über das Umland und die Stadt geleitet:<BR \/><BR \/>• Über Algund: Die Ausweichroute führt über Algund und die LS52.<BR \/><BR \/>• Über Marling \/ Untermais: Alternativ können Autofahrer die Ausfahrt Marling nutzen und sich von dort aus durch Meran-Untermais weiterkämpfen.<h3>\r\nStau am Dienstagmorgen<\/h3>Schon in den frühen Morgenstunden zeigte sich die angespannte Lage. Auf beiden Ausweichstrecken kommt es zu Zeitverlusten und Überlastungen. Besonders an der Ausfahrt Algund staute es sich am Dienstagvormittag bereits kräftig. Autofahrer müssen Geduld mitbringen oder – wo möglich – auf den öffentlichen Nahverkehr ausweichen.