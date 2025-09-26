Die Lenkerin erlitt mehrere Verletzungen. Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes Innichen und ein Notarzt versorgten sie zunächst an der Unfallstelle, bevor sie ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht wurde. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts Näheres bekannt, die Frau war jedoch ansprechbar.<BR \/><BR \/>Um die Eingeklemmte aus dem Fahrzeug zu befreien, setzten die Freiwilligen Feuerwehren von Niederdorf, Toblach und Welsberg hydraulisches Bergegerät ein. Auch die Carabinieri, der Straßendienst sowie ein Abschleppdienst waren im Einsatz.<BR \/><BR \/>Der Verkehr wird vorübergehend durch das Dorf umgeleitet, größere Staus blieben bislang aus. Mit Aufräumarbeiten im Tunnel ist nach Angaben der Behörden noch bis in den Vormittag hinein zu rechnen.