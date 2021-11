Umfangreiche Kontrollen – Zahlreiche Strafen verhängt

7 Personen wurden aufgrund von Verstößen bezüglich des Grünen Passes sanktioniert: Die Inhaberin eines Geschäftes in Bruneck vernachlässigte die Kontrolle der Grünen Pässe ihrer Angestellten, eine davon besaß kein solches Zertifikat. Eine Friseurin aus dem Ahrntal besaß ebenso kein Zertifikat und arbeitete zudem ohne Maske. Auch wegen fehlenden Grünen Pass wurde ein Barista in einer Bar in St. Lorenzen bestraft. Der Inhaber einer Bäckerei im Ahrntal wurde auch ohne grünes Zertifikat am Arbeitsplatz angetroffen, ebenso wie eine seiner Angestellten. Auch ein Handwerker im Ahrntal arbeitete, ohne den Grünen Pass zu besitzen.Kurz vor Mitternacht kontrollierten die Carabinieri eine Bar im Zentrum Brunecks. Dort war eine Feier im Gange, wobei gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen wurde. Der Inhaber des Lokals und der DJ wurden bestraft und die Bar muss für mindestens 5 Tage geschlossen bleiben.Aufgrund von Besitz und persönlichen Gebrauch von Drogen wurde ein 19-jähriger Gadertaler sanktioniert. Die Carabinieri fanden bei der Durchsuchung des jungen Mannes Heroinrückstände.Unterdessen wurde ein 36-jähriger Bozner auf der Pustertaler Staatsstraße wegen Trunkenheit am Steuer bestraft. Der Mann hatte 0,78 Promille im Blut und erhielt eine Verwaltungsstrafe.Ein 38-jähriger Mann aus dem Pustertal wurde am Steuer seines Arbeits-Fahrzeuges erwischt, obwohl ihm im vergangenen Frühjahr sein Führerschein entzogen worden war.In Meran wurden indes im Rahmen von Green-Pass-Kontrollen in 2 Pizzerien Sanktionen verteilt. In einem Fall wurde der Inhaber einer Pizzeria bestraft, da er die Kontrollen des Zertifikates seiner Angestellten vernachlässigte sowie einer seiner Mitarbeiter, der kein solches besaß. In einem weiteren Lokal wurden gegen 3 Personen Sanktionen verhängt, weil sie keine Maske trugen und keinen Grünen Pass besaßen.

