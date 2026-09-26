Die Carabinieri der Kompanie Brixen haben in den vergangenen Tagen zwischen Brixen und Klausen einen verstärkten Kontroll- und Überwachungsdienst durchgeführt. Insgesamt waren 14 Beamte mit sieben Streifen im Einsatz. Dabei wurden am Abend und in der Nacht sieben Straßenkontrollen durchgeführt. Die Maßnahmen dienten laut Carabinieri insbesondere der Prävention gefährlichen Fahrverhaltens und der Sicherheit während der Veranstaltungen.<h3>\r\nStreit unter Obdachlosen in Brixner Bar<\/h3>Eine Streife wurde in die Romstraße in Brixen nahe der Bar Sole gerufen, nachdem eine mögliche Schlägerei gemeldet worden war. Vor Ort mussten die Beamten einen heftigen Streit zwischen zwei obdachlosen Personen schlichten. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen eine der beiden Personen ein bereits zugestelltes Aufenthaltsverbot des Bozner Quästors vorlag. <BR \/><BR \/>Dieses untersagt der Person die Rückkehr in die Gemeinden Brixen, Bruneck, Bozen und Sterzing. Der Mann wurde wegen des Verstoßes angezeigt.<h3>\r\nBetrunken am Steuer: Führerschein eingezogen<\/h3>Bei einer weiteren Kontrolle hielt eine Streife der Carabinieri-Station Mühlbach einen 53-Jährigen am Steuer eines Mercedes an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wurde ein deutlich über dem gesetzlich erlaubten Grenzwert liegenden Alkoholwert festgestellt. Die Beamten zogen den Führerschein umgehend ein.