Lediglich 66 Prozent befürworten weltweit die Ehe oder rechtliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paaren, das waren acht Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren.<BR \/><BR \/>Das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen hatte die Studie „Ipsos LGBT+ Pride Report 2026“ in 26 Ländern anlässlich des Pride Month erhoben – ein Monat im Zeichen der Rechte für lesbische, schwule, bisexuelle, Trans- und queere Menschen.<BR \/><BR \/> Befragt wurden vom 24. April bis 8. Mai insgesamt 19.019 Personen, in Deutschland waren es 1.000 Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren. In 16 der 26 befragten Länder ist laut Ipsos die Internetdurchdringung so hoch, dass die Stichproben als repräsentativ für die Gesamtbevölkerung in den untersuchten Altersgruppen angesehen werden können. Die höchsten Zustimmungswerte für queere Menschen misst Ipsos in Spanien und Thailand.