In weiten Teilen des Landes stehen die Feuerwehren derzeit im Dauereinsatz, um unwetterbedingte Einsätze abzuarbeiten. Besonders gefordert sind die Einsatzkräfte aktuell im Raum Meran, Brixen und Bozen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330818_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330821_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>So auch in Mühlbach, wo in Folge des Regens ein Baum auf die Spingerstraße gefallen war (im Bild unten). Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Einsatz konnte in kürzester Zeit beendet werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330824_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Umgefallene Äste und Bäume entfernen musste die Freiwillige Feuerwehr auch in Marling (im Bild unten). <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330827_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330830_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch Rabland blieb nicht von den starken Gewittern verschont, einige Keller und die St.-Jakob-Kirche (im Bild unten) wurden überschwemmt. In der Kirche stand das Wasser ein paar Zentimeter hoch, größere Schäden blieben glücklicherweise aus. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330833_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Berufsfeuerwehr und die Bozner Freiwillige Feuerwehr stehen ebenso im Dauereinsatz. Sie rückten bereits zu zahlreichen überschwemmten Kellern und Unterführungen aus, darunter jene Unterführungen im Pfannenstielweg.<BR \/><BR \/>In Tschirland wurden der Dornsteinweg und die Nördersberger Straße infolge einer Mure verlegt. Es werden Umleitungen eingerichtet. Ersten Informationen zufolge