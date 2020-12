Umgestürzte Bäume und kleinere Überschwemmungen in Bozen

In der Cavourstraße knickte ein Zaun unter der Schnellast ein und stürzte in Folge auf den darunter vorbeiführenden Gehsteig. Glücklicherweise passierten zum Zeitpunkt des Vorfalles keine Personen den betroffenen Gehsteigabschnitt, einige in unmittelbarer Nähe geparkte Fahrzeuge wurden jedoch gestreift und leicht beschädigt. Zu Einsätzen wegen abgebrochener Äste und kleinerer Überschwemmungen kam es in fast dem gesamten Stadtgebiet.In der Bergfraktion Kohlern steht der dort stationierte Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Bozen zudem im Auftrag der Gemeindeverwaltung mit einem Schneepflug bei der Schneeräumung im Einsatz.Eine Entspannung der Lage ist derzeit noch nicht absehbar, zumal für die kommenden Stunden neue starke Niederschläge vorausgesagt werden.

