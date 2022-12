Umwelt- und Klimapreis Südtirol: Gewinner prämiert

Ein Gruppenbild der Sieger. - Foto: © Maria Hechensteiner

Träger des Umwelt- und Klimapreises ist der Südtiroler Sanitätsbetrieb, zahlreiche Sponsoren unterstützen ihn. Für die Organisation zeichnet die Firma Transkom KG verantwortlich.Bei der Preisverleihung im Konferenzsaal des Bozner Krankenhauses fand Generaldirektor Florian Zerzer anerkennende Worte für die vielen Vereine, Gruppierungen und Schulgemeinschaften, die ihre Ideen und Projekte für einen wirksameren Umwelt- und Klimaschutz eingereicht haben. Er unterstrich, dass auch der Südtiroler Sanitätsbetrieb darauf achte, seinen ökologischen Fußabdruck immer mehr zu verkleinern.Bewerben konnten sich Interessierte in den Kategorien „Projekte und Ideen“ und „Maßnahmen und Aktivitäten“. Insgesamt 66 Projekte wurden eingereicht. In jeder Kategorie wurden 6 Projekte nominiert, davon haben 3 einen Preis erhalten. Der erste Preis ist mit 1000 Euro dotiert, der zweite mit 500 Euro und der dritte mit 250 Euro. Sponsor der Preise ist Alperia.1. Preis: Schulverbund Pustertal Begabungsförderung: „1.000 Bäume – Entwurzelt? Verwurzelt und vernetzt“2. Preis: Omentafood OHG Bozen: „Plant-based food delivery in glasslunchboxes on bike“3. Preis: POLITIS Politische Bildung und Studien in Südtirol: Publikation „Klimaland Südtirol? Regionale Wege zu konsequentem Klimaschutz“1. Preis: Gleichgestellte Mittelschule Maria Hueber Mühlbach: „Auf dem Weg zur Green School“2. Preis: Bildungsausschuss Olang: „Olang goes green“3. Preis: Dachverband für Natur- und Umweltschutz Bozen: „Südtirol REFILL Alto Adige“