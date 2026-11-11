Seit 2002 werden die Labore der Umweltagentur einer jährlichen Überprüfung unterzogen, um die Einhaltung der internationalen Norm ISO\/IEC 17025 sicherzustellen. Diese Norm definiert die Voraussetzungen, die ein Labor erfüllen muss, um technisch fundierte und zuverlässige Analyseergebnisse zu gewährleisten.<BR \/><BR \/>„Das positive Ergebnis der Accredia-Prüfung bestätigt das hohe Qualitätsniveau, das die Labore der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz erreicht haben“, betont der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz Peter Brunner. „Verlässliche und italienweit anerkannte Analysedaten sind eine wesentliche Voraussetzung, um fundierte Entscheidungen treffen und ein wirksames Monitoring der Umweltparameter durchführen zu können.“<h3>\r\nHohe Qualität der Labore bestätigt<\/h3>Beim Audit wurden mehrere Analyseverfahren sowie das gesamte Qualitätsmanagementsystem überprüft. Am Ende der dreitägigen Überprüfung gab das Inspektions-Team ein sehr positives Urteil ab: Als Stärken wurden insbesondere das hohe organisatorische Niveau, die kontinuierliche Überwachung der Betriebsabläufe und die rigorosen Arbeitsabläufe hervorgehoben.<BR \/><BR \/>„Die hervorragende Bewertung durch Accredia ist eine wichtige Anerkennung für die Mitarbeiter unserer Labore. Sie bescheinigt ihre Professionalität und ihr Engagement und die Qualität der Arbeit, die täglich geleistet wird, um die Lebensqualität der Bevölkerung zu sichern“, zeigt sich der Direktor der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz Flavio Ruffini zufrieden.<h3>\r\nAkkreditierte Prüfverfahren erweitert<\/h3>Die Labore haben ihre akkreditierten Tätigkeiten aktualisiert und erweitert. So wurde die Analysemethode von Anionen (negativ geladenen Ionen) erweitert und nicht nur für Trinkwasser, sondern auch für Abwasser und Oberflächengewässer angewendet. Auch bei den PFAS (per- und polyfluorierten Alkylverbindungen), einer Gruppe synthetischer Industriechemikalien, gibt es eine Neuerung: Die bereits akkreditierte Prüfmethode wurde an die neuesten gesetzlichen Bestimmungen angepasst und um sechs zu überwachende Stoffe erweitert.<BR \/><BR \/>„Die Erweiterung der akkreditierten Tätigkeiten zeugt von der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Kompetenzen der Labore und der Fähigkeit, zeitnah auf neue gesetzliche Anforderungen zu reagieren“, betont Fiorenza Fogale, Verantwortliche für die Qualitätssicherung in den Laboren der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz. „So können wir immer umfassendere und zuverlässigere Analysedaten gewährleisten.“