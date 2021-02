Umweltgruppe Terlan: „Müll nicht achtlos wegwerfen, sondern einsammeln“

Wie die Umweltgruppe in einer Aussendung am Montag schreibt, sei dabei zu beobachten: Der Müll wird nicht weniger, sondern immer mehr.„ Kürzlich haben Mitglieder eine Insel an der Etsch vom Müll befreit, wo durch das Hochwasser im Oktober vergangenen Jahres besonders viel Müll liegen geblieben ist. Die Insel ist nur rund 30 Quadratmeter groß, doch die Sammlung hat 5 volle Säcke Müll ergeben. Die Gemeindearbeiter unterstützen die Umweltgruppe und so wurden die Säcke von ihnen abgeholt und entsorgt.“Deshalb ruft die Umweltgruppe gerade jetzt in der Fastenzeit dazu auf, Müll zu reduzieren, Plastik zu vermeiden und auf nachhaltige Produkte zu achten.Vor allem hoffe man darauf, dass es irgendwann nicht mehr notwendig ist, Müll in freier Natur einsammeln zu müssen. „Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten. Sei es wenn es darum geht Müll zu vermeiden und nicht achtlos wegzuwerfen, als auch Müll einzusammeln.“

