UN-Aufruf zu Friedensvertrag mit der Natur

Guterres äußerte sich am ersten Tag der UN-Biodiversitätskonferenz. Auf dieser sollen binnen 2 Wochen Delegierte aus fast 200 Ländern ein historisches Abkommen schließen, um die unwiederbringliche Auslöschung von Tier- und Pflanzenarten sowie Ökosystemen zu verhindern. Vor dem Veranstaltungszentrum demonstrierten rund 150 Aktivisten, sie warfen der Konferenz „Heuchelei“ vor.Schätzungen zufolge sind derzeit etwa eine Million der mutmaßlich 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Erde vom Aussterben bedroht. In den vergangenen 500 Jahren sind bereits allein 680 Wirbeltierarten für immer verschwunden und in den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Artensterben massiv beschleunigt.