UN-Bericht sieht Welt auf katastrophalem Weg in Sachen Klima

Vorzugsweise soll durch das Pariser Abkommen von 2015 die Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem globalen Temperaturniveau vor der Industrialisierung begrenzt werden. Dafür sollte der Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 deutlich reduziert werden. Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, drohe der „massive Verlust von Menschenleben und Lebensgrundlagen“, warnte Guterres am Freitag.Der neue UN-Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass ausgehend von den nationalen Zielen die weltweiten Emissionen am Ende des Jahrzehnts um 16 Prozent höher liegen werden als im Jahr 2010. „Die Gesamtzahlen der Treibhausgasemissionen bewegen sich in die falsche Richtung“, sagte UN-Klimachefin Patricia Espinosa.Eigentlich sollte jedes Land im Rahmen des Pariser Abkommens seinen nationalen Beitrag bis Ende 2020 überarbeiten. Bis Ende Juli dieses Jahres hatten aber nur 113 Länder geliefert. Mit diesen neuen Zusagen würden die Emissionen dieser Gruppe, zu der auch die USA und die EU gehören, bis 2030 um zwölf Prozent gegenüber 2010 sinken. Das sei ein „Hoffnungsschimmer“, der das „düstere“ Gesamtbild aber nicht ändern könne, sagte Espinosa.Guterres mahnte die Regierungen für die in sechs Wochen im schottischen Glasgow beginnende Weltklimakonferenz COP26 zu mehr Ehrgeiz. „Es ist an der Zeit, dass die Staats- und Regierungschefs aufstehen und handeln, sonst werden die Menschen in allen Ländern einen tragischen Preis zahlen“, sagte er.Diesem Appell schloss sich US-Präsident Joe Biden am Freitag an: „Wir müssen unsere ehrgeizigsten Ziele nach Glasgow bringen“, sagte Biden. „Die Zeit läuft uns davon“.Im vergangenen Monat hatte der Weltklimarat IPCC gewarnt, dass die globale Durchschnittstemperatur im Jahr 2030 über 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau liegen wird - ein Jahrzehnt früher als noch vor drei Jahren prognostiziert.

apa