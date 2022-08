UN-Verhandlungen über Hochseeabkommen kommen zu langsam voran

„Ich mache mir Sorgen, dass uns die Zeit davonläuft“, sagte Liz Karan von der US-Organisation Pew Charitable Trusts am Freitag in New York. Sie forderte die Delegierten auf, ihre „ehrgeizigen“ Ankündigungen in die Tat umzusetzen. Dafür bleibe ihnen aber nur noch eine Woche Zeit.„Die Delegierten verhalten sich so, als hätten wir noch ein Jahrzehnt Zeit“, um über das Hochseeabkommen zu verhandeln, sagte der Ozean-Experte Arlo Hemphill von Greenpeace. „Das haben wir nicht.“Die UN-Mitgliedsstaaten hatten am vergangenen Montag nach 4 erfolglosen Anläufen ihre Verhandlungen über ein Hochseeabkommen zum Schutz der Weltmeere wieder aufgenommen. Die Verhandlungen in New York sollen noch bis zum kommenden Freitag dauern. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen kommen die Gespräche zwar voran, einige Streitfragen sind demnach aber noch ungeklärt.Als Hochsee oder Hohe See werden rund 60 Prozent der Weltmeere bezeichnet, die nicht unter die ausschließliche Wirtschaftszone eines Staates fallen, da sie weiter als 370 Kilometer von der nächsten Küste entfernt sind. Derzeit wird nur etwa ein Prozent der Hochsee durch internationale Abkommen geschützt.Umweltschutzorganisationen halten ein Abkommen für dringend geboten, um die Weltmeere angesichts der Gefahren durch Erderwärmung, Verschmutzung und Überfischung besser zu schützen. Die Ozeane produzieren die Hälfte des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre und nehmen einen erheblichen Teil des Kohlendioxids auf, das durch menschliche Aktivitäten ausgestoßen wird.