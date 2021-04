UN wollen Nahrung für 185.000 Kinder in Venezuela bereitstellen

„Kinder und Schulen werden im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen“, teilte WFP-Chef David Beasley am Montag mit. Demnach sollen Schulmahlzeiten bereitgestellt, Schulkantinen erneuert und das Personals geschult werden.Bis Ende 2021 sollen so 185.000 Kinder erreicht werden, bis Ende des Schuljahres 2022/23 sogar 1,5 Millionen Kinder. Das voraussichtliche Jahresbudget liegt bei 190 Millionen US-Dollar und ist Teil eines humanitären Hilfsplans für Venezuela.Nach einem Bericht des UN-Welternährungsprogramm von Februar 2020 bekam einer von 3 Venezolanern nicht genug zu essen. Das südamerikanische Land befindet sich in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise, die sich durch die Corona-Pandemie noch verschärft hat.

dpa