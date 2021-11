Unbefugte Coronatests – 3 Anzeigen in Niederdorf

Bei einer Kontrolle in einer Teststation in Niederdorf zeigte sich den Ermittlern, dass keiner der 3 anwesenden Tester – allesamt in Österreich ansässig – die notwendige Qualifikation hatte, um Coronatests durchzuführen oder um auf die Datenbank des Sanitätsbetriebes für die Ausstellung des Grünen Passes zuzugreifen.Bei den 3 Testern handelte es sich stattdessen um einen 32-jährigen Kellner, einen 29-jährigen Touristenführer und eine 26-jährige Kellnerin. Für das Trio gab es eine Anzeige durch die Carabinieri.

