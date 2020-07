Unbekannte richten Hunderttausende Euros Schaden an Schule an

In Kärnten haben sich Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag Zugang zu einem Schulgebäude verschafft und massiven Schaden, der sich laut Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen soll, angerichtet.Teile des Schulgebäudes wurden durch das Verstopfen von Waschbecken-Abflüssen geflutet, Decken und Mauerwerk vom Keller bis zum Obergeschoß wurden beschädigt, Deckenteile fielen herab.Behälter mit Desinfektionsmittel wurden aus den Spendern entfernt, offenbar wurde versucht, damit Plakatständer im Eingangsbereich in Brand zu setzen.Auf Grünflächen wurde ebenfalls Desinfektionsmittel entzündet. Auf den Grün- und Asphaltflächen waren zahlreiche Furchen und Bremsspuren von Mopeds sichtbar. Die elektrischen Installationen wurden beschädigt, Blumenkisten und Dekorationen zerstört.Die Unbekannten dürften mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel in das Gebäude gelangt sein. Die Beamten haben Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Der Gesamtschaden war zunächst nicht bekannt, allein aufgrund der Schäden an der Grundsubstanz des Gebäudes dürfte er jedoch im sechsstelligen Bereich liegen.

apa