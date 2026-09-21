Das Auto war auf einem privaten Parkplatz im Stadtviertel Europa abgestellt – auf einem Stellplatz, den Daidone berechtigt war zu nutzen. Daidone bemerkte am Freitagnachmittag die Schäden an ihrem Nissan: der weiße Lack wurde an mehreren Stellen beschädigt, darunter kam das Metall zum Vorschein.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1361817_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSäure oder Lösungsmittel<\/h3>Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Säure oder ein Lösungsmittel handeln. Spuren deuten darauf hin, dass die Flüssigkeit gezielt an zwei Stellen auf das Auto geschüttet oder gesprüht wurde.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1361820_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die Carabinieri ermitteln nun zum Täter und zum möglichen Motiv. Daidone schließt einen Zusammenhang mit dem Parkplatz nicht aus. Sie betont jedoch, dass sie bislang weder Drohungen erhalten habe noch von früheren Vorfällen wisse, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Einen Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Gemeinderätin schließt Daidone aus.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1361823_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Mich beunruhigt vor allem die Vorgehensweise“, sagte die Gemeinderätin. Warum jemand eine ätzende Flüssigkeit besorgt und gezielt auf ihr Auto aufträgt, sei für sie derzeit nicht nachvollziehbar.