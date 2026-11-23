<BR \/>Um welche Substanz es sich handelte, die nach Angaben des Rettungsdiensts Reizungen an Augen und den Atemwegen hervorgerufen hatte, blieb zunächst unklar. Laut Angaben von Montagnachmittag zeigten insgesamt 89 Personen Symptome. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge könnte es nach ersten Einschätzungen der Polizei Tränengas gewesen sein. In einer Mitteilung war von einer „unbekannten Substanz“ die Rede.<BR \/><BR \/>Eine junge Frau, die unter den Konzertbesuchern war, beschrieb den Geruch als penetrant und scharf. „Ich konnte nicht atmen“, sagte sie dem Nachrichtensender Sky News. Der Veranstaltungsort werde vorsorglich dekontaminiert, teilte der Rettungsdienst weiter mit. Die Polizei von Greater Manchester erklärte am Montag, es handle sich um einen „Einzelfall und es besteht keine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit“.