Unbekannte Täter entführen 30 Hochzeitsgäste in Nigeria

Unbekannte Täter haben im Nordwesten Nigerias 30 Hochzeitsgäste entführt. Die Menschen seien am Samstagabend auf einer Landstraße im Bundesstaat Zamfara verschleppt worden, sagte der Polizeisprecher Zamfaras, Muhammad Shehu, am Montag. Die Täter hätten eine Straßensperre errichtet und auf die zum Halten gezwungenen Fahrzeuge geschossen, so Shehu.