Unbekannte wirft in Innsbruck mit Messer auf Passantin

Eine Unbekannte hat am frühen Donnerstagabend in Innsbruck – laut Polizei ohne ersichtlichen Grund – mit einem Taschenmesser auf eine 34-jährige Frau geworfen. Letztere war in rund 5 Metern Entfernung an der Täterin vorbeigegangen. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt.