Ihr Wagen wurde in der Nacht in einem Außenbezirk der italienischen Hauptstadt von dem Auto eines Fahrers erfasst, der sich zuvor einer Kontrolle entzogen hatte, wie die Behörden mitteilten. Bei den Toten handelt es sich um Mutter, Vater und deren Kind.<BR \/><BR \/>Ausgangspunkt war eine Verkehrskontrolle. Ein Autofahrer hielt nicht an und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Der flüchtige Fahrer geriet bei der Verfolgungsjagd in den Gegenverkehr und sein Wagen stieß frontal mit dem Auto der Familie zusammen. Die drei Insassen des Fluchtfahrzeugs wurden festgenommen. <BR \/><BR \/>Details wie Geschlecht oder Alter sind noch unbekannt. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr ermittelt.