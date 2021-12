Und wieder hat es geschneit – diesmal auch in Bozen, Brixen und Meran

Grund für den erneuten Schneefall war wiederum eine Kaltfront, die zu verbreiteten Niederschlägen geführt hat.Am meisten Neuschnee gab es laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin im Osten des Landes (Pustertal und Gadertal) mit bis zu 20 Zentimetern.Doch auch in den Städten durfte man sich dieses Mal über Frau Holles Arbeit freuen. So wurde beispielsweise Brixen zum ersten Mal in diesem Winter weiß und auch in Bozen und Meran wurden die Oberflächen leicht angezuckert.Im Laufe des Sonntags lockert es von Westen her etwas auf. Vor allem in den Dolomiten ist jedoch auch im Tagesverlauf noch mit Schneefällen zu rechnen.

deb