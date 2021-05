Und wieder wartet eine Woche mit unbeständigem Wetter

Am Montag zeigt sich die Sonne noch vergleichsweise oft. Nach dem Verschwinden einiger Hochnebelfelder am Morgen wird es freundlich, erst am Nachmittag kehren hohe Wolken an den Himmel zurück.Am Dienstag steht Südtirol dann jedoch ganz im Zeichen eines Genuatiefs. Es regnet verbreitet, erst in der Westhälfte des Landes, gegen Abend und in der Nach dann überall. Die Temperaturen sinken deutlich ab.Eine leichte Wetterbesserung stellt sich im Laufe des Mittwochs ein. Die dichten Wolken verziehen sich jedoch auch in der zweiten Wochenhälfte nicht, wenngleich am Donnerstag und Freitag durchaus auch mit einigen Sonnenstrahlen gerechnet werden kann – ebenso wie mit Schauern.Die Temperaturen steigen zum Wochenende hin wieder leicht an.

deb