Foto: © ANSA / Vigili del Fuoco

Kurz nach 14.45 Uhr konnte der Abschnitt zwischen Valdarno und Incisa in Richtung Florenz wieder freigegeben werden.Zurzeit fließt der Verkehr im betroffenen Abschnitt auf allen verfügbaren Fahrspuren, in Richtung Florenz gibt es 7 Kilometer Stau. Verkehrsteilnehmern, die in Richtung Florenz unterwegs sind, wird empfohlen, die Ausfahrt Valdichiana zu nehmen und auf die SS326 Raccordo Siena-Bettolle zu wechseln, um dann wieder auf die A1 Firenze Impruneta in Richtung Florenz zu gelangen.